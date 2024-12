Ilfattoquotidiano.it - ‘Conversazioni sul futuro’, l’eredità di De Masi nel libro di Gambino. De Carolis: “Sarebbe stato un ottimo federatore della sinistra”

“Domenico Deguardava al presente, pensando sempre al futuro. Ha avuto il coraggio che spesso è mancato al centro, per esempio quando ha lanciato proposte come quellariduzione dell’orario di lavoro a parità di stipendio, l’idea del salario minimo. Lavorava a modelli di sviluppo partendo dai dati. Nella sua visione c’era anche il racconto di un’Italia che non riesce a prendere atto di questa società post-industriale. Di lui spaventa una visione del lavoro che parte dal punto di vista di chi è in difficoltà. Oggi, con la sua esperienza, con la sua capacità di smussare gli angoli,unper il centro“. A spiegarlo Luca De, giornalista del Fatto Quotidiano, nel corsopresentazione a Roma, alla Fiera di ‘Più Libri Più Liberi’, deledito da PaperFirst Conversazioni sul futuro, scritto da Giulio, direttore di Tpi, frutto di due anni di incontri avvenuti tra il dicembre 2021 e il maggio 2023, nella casa romana del sociologo e professore.