Ilgiorno.it - Scatenati i vandali di Molteno: danneggiato l’albero di Natale

(Lecco) –durante la notte in piazza Risorgimento dove alcuni ignoti si sono accaniti contro le decorazioni dell'albero di, rompendo gli addobbi colorati e seminandoli per terra. Un evento che ha rovinato la domenica dell'Immacolata agli abitanti del paese e fatto arrabbiare anche il sindaco Giuseppe Chiarella che è pronto a denunciare i responsabili. “Questa notte ignoti hannoalcune decorazioni e luminarie dell'albero didi Piazza Risorgimento – spiega –. L'amministrazione comunale oltre a esprimere profondo rammarico e sdegno per questo atto di assoluta inciviltà comunica che è già al lavoro, unitamente alla Polizia locale, per risalire ai colpevoli”. Il primo passaggio sarà controllare le immagini delle telecamere presenti attorno alla piazza per acquisire tutti gli elementi utili a identificare i responsabili.