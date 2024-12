Sport.quotidiano.net - Juve, Motta nervoso e afflitto da pareggite: il progetto stenta a decollare

Torino, 8 dicembre 2024 – Dove sta il calcio rivoluzionario di Thiago? Dopo quindici partite è lecito chiederselo, stante anche i nove pareggi ottenuti che rappresentano il nuovo record storico. La partita con il Bologna, nonostante il rientro di Vlahovic, ha testimoniato ancora una volta il calcio troppo cadenzato e con poco ritmo della squadra bianconera, imbrigliata dal pressing rossoblù, soprattutto nel primo tempo, e salvata solo da un errore individuale e da una prodezza individuale. Vero è, come valeva per Sarri, che fare lo stesso tipo di calcio con giocatori diversi può diventare difficile, ma dopo 200 milioni spesi sul mercato essere a sette punti dall’Atalanta è un po’ troppo, anche se si è all’inizio di un ciclo. Lanon perde mai in campionato, ed è un merito, anche in situazioni disperate come quella di ieri, ma vince poco, a volte pochissimo, e il divario rischia di diventare troppo rilevante anche con due terzi di campionato da giocare.