Panorama.it - Sos carewashing: 4 lavoratori su 5 non credono al benessere promosso dalle aziende

Leggi su Panorama.it

Allarme. Crescono gli investimenti delleper fare stare meglio i dipendenti (+37% entro il 2028), ma inon se ne accorgono. Per 4 dipendenti su 5, secondo un sondaggio Gallup, l’azienda non si preoccupa davvero deldi chi ci lavora. Questo divario tra le iniziative annunciate dai datori di lavoro e la reale esperienza quotidiana dei dipendenti è appunto il cosiddetto. Ed è un indicatore essenziale. Perché la ricerca delè sempre più uno dei motori nel mondo del lavoro.Il mercato globale delaziendale è in forte espansione, passando da un valore attuale di quasi 70 miliardi di dollari a una stima di 95,8 miliardi entro il 2028 (+37%), secondo report di The Business Research Company. Tuttavia, questa dinamica positiva non sembra tradursi in un reale miglioramento per i