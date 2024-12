Sport.quotidiano.net - Modena-Salernitana: Mandelli cerca il salto di qualità prima del derby

Leggi su Sport.quotidiano.net

Non abbiamo sufficienti strumenti tra le mani per capire se una vittoria possa rappresentare undi, in questa stagione di certezze non se ne hanno mai. Rappresenterebbe, tuttavia, un. Poco ma sicuro. Quanto ne avrebbe bisogno, il, di questo successo. Un bel po’. Per dare un valore concreto ai cinque punti conquistati da quandosiede in panchina e per respirare aria buona dalla prossima settimana, giorni che precederanno ildi Reggio Emilia. Ma con laè uno scontro diretto. Almeno questo dice la classifica attualmente e decifrare cosa possa nascere da un incontro tra due squadre altalenanti e deluse è eservizio molto complicato. Dopo Mantova, ilha capito nuovamente di poter avere delle potenzialità. D’altra parte, ha dovuto fare i conti con dei rimpianti non banali e di questi tempi non se li può permettere.