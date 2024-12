Ilfattoquotidiano.it - “Caregiver familiari? In Ue riconosciuti i nostri diritti, in Italia è ancora un tabù. E da 12 anni aspettiamo una legge che riconosca il lavoro”

Indelle persone con disabilità non sonoa livello giuridico come lavoratori e non beneficiano di nessuna tutela previdenziale e sociale. Parlare di questo argomento èuncosì come lo stress e la solitudine che vivono ogni giorno. A livello comunitario, però, le cose evolvono e il 24 ottobre è stata presentata e discussa al parlamento di Bruxelles la Carta Europea deidei, alla quale ha lavorato peranche un network di associazioni. Alessandra Corradi, presidente di Genitori Tosti in Tutti i Posti, era presente e racconta perché si tratta di un primo passo importante. E cosa manca invece,, in. Corradi èdel figlio Jacopo, 19, totalmente non autosufficiente dalla nascita. Ha registrato l’associazione nel 2011, per aiutare tutti i genitori come lei ad affrontare “tutti i posti” cioè tutti gli ambiti della vita dei loro figli.