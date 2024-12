Gamerbrain.net - Infinity Nikki: Come far scorrere il tempo velocemente

In, il gioco ti offre un ampio mondo da esplorare, ma a volte dovrai aspettare che arrivi l’orario giusto per proseguire in alcune missioni. Che tu stia cercando di completare una missione notturna o semplicemente desideri avanzare più, c’è un metodo semplice per manipolare ile saltare le lunghe attese.Cambiare l’Orario del GiornoSe ti ritrovi bloccato in una missione che richiede uno specifico momento della giornata, non temere! Puoi velocizzare il processo modificando manualmente l’orario nel gioco. Eccofare:Accedi al Pear-Pal: Il tuo fidato compagno Pear-Pal ti offre la possibilità di manipolare l’orario di Miraland. Apri il Pear-Pal nel gioco, che fungerà da tuo strumento per il controllo del.Seleziona “Run, Pear-Pal”: Questa opzione farà apparire un orologio sullo schermo.