Gamberorosso.it - In Europa nasce il nuovo organismo per l'agricoltura del futuro

Leggi su Gamberorosso.it

L'European Board on Agriculture and Food, nato formalmente il 5 dicembre scorso, è il frutto di un percorso iniziato nel settembre 2023 quando la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato nel suo discorso sullo stato dell'Unione il dialogo strategico suldell'dell'Ue, avviato nel gennaio 2024, che ha riunito i principali portatori di interessi dei settori agroalimentari europei, della società civile, delle comunità rurali e del mondo accademico per raggiungere una comprensione e una visione comuni per ildell'e dei sistemi alimentari europei.Di cosa si occuperà l'EbafQuesto organo consultivo dovrebbe fornire consulenza di alto livello alla Commissione sul seguito dato alla relazione del dialogo strategico suldell'dell'Ue e contribuirà ai lavori sulla visione per l'e l'alimentazione, che sarà presentata entro i primi 100 giorni del mandato.