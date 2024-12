Lanazione.it - Aquila. Domenica arriva il Grosseto

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 06 dicembre 2024 –alle 14:30, l’Montevarchi ospita ilin un match che promette spettacolo, emozioni e un tocco di storia. La sfida, valida per la 15ª giornata del Girone E del campionato di Serie D, vede i rossoblù ottavi in classifica con 19 punti affrontare i maremmani, terzi a quota 24, che sono, al momento, la squadra più in forma del momento grazie a 5 vittorie nelle ultime 5 uscite. Il Montevarchidal pareggio in rimonta contro lo Sporting Trestina (2-2), confermando un buon periodo di forma con 9 punti raccolti nelle ultime 5 gare (2V-3P) e senza sconfitte dal 27 ottobre. Una vittoria domani accorcerebbe il gap con il, riportando i rossoblù in piena corsa per i playoff. Il, invece, sta vivendo un momento d'oro e punta a consolidare la propria posizione nei piani alti della classifica.