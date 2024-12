Ilrestodelcarlino.it - Un pulmino per il trasporto disabili per il comitato della Croce Rossa

L’alluvione del maggio 2023 aveva colpito duramente ildi Cesena coinvolgendo con la sua furia la storica sede in via Zuccherificio e portandosi via alcuni mezzi, tra cui un, e parecchio materiale in uso ai volontari. L’attività continua nella sede temporanea di via Ravennate. Martedì è stato inaugurato un nuovopercon sollevatore, acquistato grazie alle donazioni ricevute da Fondazione Romagna Solidale, Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena, Associazione tra Fondazioni di origine bancaria dell’Emilia Romagna e da Cooperativa Sole in collaborazione con Fondazione Impact Housing, che hanno abbracciato il progetto permettendo di avere a disposizione un mezzo indispensabile per poter offrire servizi didedicati alle persone più fragili.