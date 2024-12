Sport.periodicodaily.com - Tredicesima giornata Basket Eurolega 2024/2025: Milano inarrestabile, Bologna si ferma ancora

Nella, l’Olimpia si conin stato di grazia in virtù del successo casalingo contro la Stella Rossa per 101-86, centrando così la quarta vittoria consecutiva, la sesta nelle ultime sette gare. Non accenna a rialzarsi, invece, la Virtus, sconfitta davanti al proprio pubblico dall’Alba Berlino per 90-88 ed ora desolatamente ultima in classifica.: OLIMPIA-STELLA ROSSA BELGRADO 101-86I meneghini proseguono la loro marcia continentale regolando anche la Stella Rossa. Partenza sprint con la doppia tripla di Mannion e i canestri di Mirotic per il 16-5. Canaan accorcia e riporta gli slavi a meno otto alla fine del primo quarto. Nel secondo quarto, gli ospiti arrivano a meno 4, ma vengono respinti da LeDay, Mannion e Shields che firmano il 53-42 di metà gara.