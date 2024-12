Se n’è andata anche lei Musica italiana in lutto addio alla moglie del grande cantante

Leggi su Caffeinamagazine.it

nel mondo dellaper la scomparsa delladel celebrei musicista italiano, morto nel marzo 2021 a causa di complicazioni legate al Covid. La donna è deceduta all’età di 86 anni. Da tempo era ricoverata in una clinica, è morta nella mattinata di mercoledì 4 dicembre e l’annuncio è stato dato dfamiglia, erede dell’artele dell’artista che ha accompagnato diverse generazioni. “Mia mamma è sempre stata il punto di riferimento, il legame che teneva unita la nostra famiglia,nei momenti più difficili”, ha detto il figlio Mirko. La sua storia con l’artista iniziò in Puglia, dove entrambi lavoravano come insegnanti di scuola elementare. Fu lì che si incontrarono all’inizio degli anni Sessanta, senza mai lasciarsi.Tragica morte per la bellissima attrice, una fine terribile in vacanzaÈ morta ladi Raoul Casadei,a Pina SirgiovanniPina Sirgiovanni era la madre di Carolina, Mirna e Mirko Casadei, quest’ultimo continuatore dell’ereditàle e culturale del padre Raoul, che a sua volta aveva seguito le orme dello zio Secondo, noto compositore del celebre brano Romagna Mia.