Premio Angi, Oscar dell'Innovazione: premiato Carlo Rodomonti di Rai Cinema

Nella splendida cornice del Tempio di Vibia Sabina e Adriano è andata in scena la cerimonia degli2024.Promosso Dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori, la cerimonia è stata la perfetta cornice per la premiazione dei maggiori opinion leadere del digitale, impreziosita dalle numerose testimonianze istituzionali tra cui il ministro Valditara e il sindaco di Roma.Tra gli innovation leader awards consegnati, quello aresponsabile marketing strategico e digital di Rainonché presidente dell’Unione Editori e Creators Digitali di ANICA. A consegnare il, Gabriele Ferrieri Presidentee Alessandro Coppola Direttore Innovazione agenzia Enea.Intervenendo sul palco,ha evidenziato ” l’importante percorso portato avanti con l’e l’importanzanel mondo dell’intrattenimento con una prospettiva visionaria sulle applicazioni della realtà virtuale e dell’intelligenza artificiale per l’industria dei creatori digitali”.