Ilgiornaledigitale.it - Nuova Volkswagen Polo 2025: foto di interni ed esterni, come sarà?

Leggi su Ilgiornaledigitale.it

Dato ormai per certo che la carriera dellaavrà un proseguo, ecco le ultime novità che abbiamo sul modello. L’attuale generazione è in commercio dal 2017 ed è già stata sottoposta a restyling. Giunto il momento per il lancio di unaserie, sembrava che le vendite e la produzione dovessero essere fermate per colpa delle sempre più restringenti norme anti inquinamento.Ora con ilassisteremo ad un importante e nuovo restyling dell’auto che le darà un look dentro e fuori tutto nuovo. L’auto potrebbe arrivare rivisitata dentro e fuori nell’autunno del, con vendite a cavallo tra la fine del prossimo anno ed i primi mesi del 2026. Si vocifera che la vettura possa già essere pronta per la normativa Euro 7, con nuovi propulsori dotati di elettrificazione leggera.