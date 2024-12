Primacampania.it - In auto kit del rapinatore: pistola, passamontagna e guanti. Tre giovani arrestati dai Carabinieri dopo tentativo di fuga

Leggi su Primacampania.it

TORRE ANNUNZIATA – Un’con targhe coperte in via vittorio veneto e idella sezione radiomobile di Torre Annunziata a poche decine di metri. Il particolare non sfugge ai militari e la pattuglia, di contro, non passa inosservata ai 3 in quella Fiat Panda nera. L’inseguimento parte immediatamente. Lampeggianti illuminano le strade della città fino in piazza risorgimento, nei pressi della stazione ferroviaria.Bloccati prima di un possibiledia piedi, Cristian Bagnoli (21enne), Vincenzo Ciaravolo (22enne) e Bartolomeo Auricchio (19enne). Tutti già noti alle forze dell’ordine, sono statiper resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di arma.Nel veicolo, infatti, itroveranno due, un cacciavite, un coltello a serramanico e unareplica di una Glock, senza tappo rosso.