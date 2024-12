Metropolitanmagazine.it - Il trailer dello speciale di Netflix dove Jamie Foxx spiegherà il problema di salute che ha avuto

ha pubblicato ildi “What Had Happened Was.”, l’attesissima comedy hour che vederaccontare la verità dietro la sua emergenza medica del 2023 che lo ha lasciato ricoverato in ospedale e in lotta per la vita. Nelloparla della suagratitudine verso coloro che hanno pregato per la sua guarigione e affronta le speculazioni online sulla sua. “Sono così contento di vedervi tutti qui. Sono così contento di essere qui. Quello che è successo è stato.” dicenella breve clip di anteprima, girato ad Atlanta. “è morto“, recita una voce fuori campo nel, prima che il comico salga trionfante sul palco e proclami: “Sono tornato!“.Ad aprile 2023, il vincitore di Oscar e Grammy è stato debilitato da una grave e improvvisa complicazione medica ed è stato ricoverato in ospedale.