Il Movimento nel caos Gli iscritti di nuovo al voto Toninelli | una fatica inutile

Li chiamano "aventi diritto", ma nessuno sa più bene a cosa. I quasi 90milaal5 Stelle – dopo la revisione preventiva delle liste che ne ha scartati quasi altrettanti – tornano da oggi alper la ri-Costituente pentastellata. Ilbis, che si chiude domenica, è l’ultimo tributo statutario dell’ex premier Giuseppe Conte alla battaglia per la sopravvivenza ingaggiata con il fondatore Beppe Grillo. Classica mors tua vita mea al penultimo atto. Già, perché comunque finisca la nuova consultazione in rete, Grillo rivendica il diritto alla dissoluzione della sua vecchia creatura decantandone ironicamente "la compostabilità". Idea a costo zero da quando Conte gli ha stracciato il contratto da 300mila euro annui. La riapertura delle urne in base al privilegio accordato al Garante di richiamare alla comunità – con quorum appropriato – potrebbe quindi non sigillare la partita ma addirittura generarne un’altra.