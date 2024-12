Ilfattoquotidiano.it - I genitori di Giulia Tramontano rispondono alla lettera di Alessandro Impagnatiello: “Sei un miserabile”

“Sei un. No, non la pantegana. Tu”. È la frase, scritta sul disegno di un topo, che idi, mamma Loredana Femiano e papà Franco, hanno postato su Instagram e con cui, indirettamente,che, condannato all’ergastolo per l’omicidio della giovane donna incinta al settimo mese, ha scritto dal carcere. La 29enne è stata uccisa con 37 coltellate il 27 maggio 2023 a Senago, in provincia di Milano.aveva confessato, e lo scorso 27 maggio – esattamente un anno dopo il femminicidio – aveva anche spiegato come aveva aggredito la fidanzata a cui aveva dato anche il topicida perché abortisse. Aveva anche tentato (per due volte) di bruciare il corpo dinella vasca da bagno, senza riuscirci, prima di abbandonarlo dietro alcuni box auto a poche centinaia di metri dall’abitazione.