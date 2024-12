Oasport.it - Golf: Cameron Young vola subito in vetta all’Hero World Challenge 2024

Primo giro e prima grande performance per. Sul par 72 dell’AlbanyClub, alle Bahamas, il ventisettenne di Scarborough, ancora a secco di vittorie sul PGA Tour, guida con lo score di -8 con otto birdie e senza alcun bogey il torneo che si distingue per il field molto ristretto: venti giocatori.Alle sue spalle, staccato di due colpi, Justin Thomas, che precede un quintetto di terzi a -5 formato da Scottie Scheffler, Patrick Cantlay, Sahith Theegala, Akshay Bhatia (che non ci si aspettavacosì in ritmo) e dallo svedese Ludvig Aberg. Nessuno gira bogey free, ma per Cantlay c’è l’eagle alla 11.Ottavi Keegan Bradley, Nick Dunlap, Sam Burns e lo scozzese Robert MacIntyre: per loro score di -4. In particolare, Dunlap si divora la possibilità di essere secondo a fine giro con un doppio bogey alla 18 e MacIntyre va al ritmo di soli birdie.