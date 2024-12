Cultura | Gianpaola Costabile e Nino Daniele premiati per la sezione cultura del Premio Salute

Leggi su Ildenaro.it

Verrannoper ladel “laper Tutti Nascita-Rinascita”, venerdì 6 dicembre, gli autori della Giannini Editore:, rispettivamente per i libri “Per-dono” e “Il daimon comico”. La cerimonia di premiazione si terrà dalle ore 19 presso ’auditorium Porta del Parco, via Diocleziano 343.“Per-dono” diPiera e? un’ispettrice di polizia, ma e? anche la vedova di Donato, agente di scorta ucciso insieme al magistrato che proteggeva. Col magi- strato muoiono sua moglie ed una delle sue figlie. Patrizia Copertino e? un’operatrice sociale che, insieme a tutti loro, non smette di lottare contro la violenza della camorra e le ingiustizie del mondo. Lo fa col suo compagno di vita, anziano professore con cui fonda i centri di accoglienza e recupero Nest e Together.