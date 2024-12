Thesocialpost.it - Ascoli, grave emorragia mentre è in casa: muore Silvio Amatucci

Un uomo di 53 anni è stato trovato privo di vita nella sua abitazione nel quartiere di Porta Maggiore adPiceno. La causa del decesso sarebbe riconducibile a un’provocata da una profonda ferita nella zona inguinale.Leggi anche: Chi è suor Anna Donelli, legami con la ‘ndrangheta: “Se ti serve, è una dei nostri”Indagini in corsoSul luogo della tragedia sono intervenuti gli agenti della squadra mobile della Questura diPiceno, affiancati dai colleghi della polizia scientifica. Al momento, l’ipotesi di un’aggressione sembrerebbe esclusa. Gli investigatori stanno valutando altre piste, tra cui quella di un incidente domestico o di un gesto autolesionistico.L’uomo, infatti, avrebbe avuto un passato complicato, segnato da problemi legati a dipendenze. Le indagini sono ancora in corso per chiarire ogni dettaglio dell’accaduto.