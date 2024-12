Bergamonews.it - Volley Bergamo, un’altra supersfida: trasferta a Novara in infrasettimanale

Dopo il big match, il grande classico, tutto nel giro di tre giorni. Èla nuova tappa del1991, che si testa nuovamente di fronte adpotenza della pallavolo italiana dopo la sconfitta per 1-3 incassata da Verodomenica a Treviglio.“Avremmo voluto di più davanti al nostro pubblico – ammette Roberta Carraro dopo la sfida con Milano al PalaFacchetti – Perché stiamo cercando di capitalizzare il fattore campo. Nel terzo set, però, è uscito il nostro carattere e si è vista una squadra cattiva. Ora diamoci continuità, a cominciare da questo turno”.Al PalaIgor si gioca in, mercoledì 4 dicembre, a partire dalle 20:30. Ancheè reduce da un ko, contro la capolista Conegliano: di punti finora ne ha raccolti 20 in 10 partite, frutto di 7 vittorie e 3 sconfitte, nessuna delle quali in casa.