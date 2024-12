Secoloditalia.it - Meloni riceve Orban, il grazie del premier ungherese: “Vecchia amicizia, nuovo capitolo, grandi piani”

di lunga data,per l’ospitalità, primo ministro Georgia”. Nel messaggio social di Viktordopo il suo incontro con la presidente del Consiglio a Palazzo Chigi, è sintetizzato al meglio un legame che va oltre al protocolloPer la seconda volta in 6 mesi il primo ministroè tornato a Palazzo Chigi, stavolta per un focus, durato un’ora e mezza, sull’Unione europea, il contrasto all’immigrazione illegale e gli scenari bellici in Medio Oriente e Ucraina.: concordi su una pace giusta e duratura in Ucraina“Il presidente del Consiglio– riferisce una nota – si è congratulata con il primo ministroper la riuscita della Presidenza semestrale di turno del Consiglio dell’Unione europea, in particolare per l’adozione della dichiarazione di Budapest sulla competitività, oltre all’apertura del primodei negoziati di adesione con l’Albania e i progressi fatti con Bulgaria e Romania per quanto riguarda l’ampliamento dell’area Schengen.