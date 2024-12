Gamberorosso.it - "L'Italia tra i mercati più colpiti dai dazi di Trump". L'allarme di Unione italiana vini

I paventatiannunciati da Donaldsui prodotti europei peserebbero di più sul vinono, rispetto a quanto accadrebbe agli altri Paesi competitor. L'arriva dall'na, che ha riunito il consiglio nazionale mercoledì 4 dicembre. Il presidente Lamberto Frescobaldi è stato molto chiaro nel suo intervento di apertura dei lavori dell'associazione: «Il 60% dell’exportno è concentrato su 5, con gli Stati Uniti che da soli valgono quasi un quarto delle nostre spedizioni: non possiamo chiuderci - ha aggiunto - anche versocome il Brasile e l’America Latina, che per radici culturali potrebbero ampliare i nostri orizzonti commerciali». E se non si vuole aggravare ulteriormente una congiuntura già difficile occorre diversificare il mercato. Per questo motivo,nasostiene «fermamente l’accordo Mercosur e condivide il via libera dell’aidealcolati, una nicchia che potrebbe comunque aprire le porte a nuovi target e Paesi».