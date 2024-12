Nerdpool.it - I Simpson celebrano il 35° anniversario con un nuovo speciale su Disney+

Leggi su Nerdpool.it

arriveranno suquesto mese con un nuovissimonatalizio, e ora i fan hanno avuto il primo sguardo su cosa aspettarsi da questo episodio esclusivo. Isono attualmente alla Stagione 36 e celebreranno effettivamente il 35°dall’inizio della serie. Tutto questo si concluderà con unnatalizio esclusivo che arriverà suproprio nel giorno dell’del primissimo episodio de I. Sarà un ottimo momento per le vacanze.Itrasmetteranno unepisodionatalizio suil 17 dicembre e sarà un episodio della durata doppia intitolato “O’Cmon All Ye Faithful.” Anche se non è ancora stato rivelato completamente cosa farà Homer nelloha condiviso il primo sguardo a questo, con Homer che cerca di fare Babbo Natale, con Ralph che lo accompagnerà in modo esilarante.