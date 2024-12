Oasport.it - Hockey ghiaccio, in ICE League Bolzano batte Asiago a domicilio. Val Pusteria ko

Un’altra delle tantissime serate dell’ICE2024-2025 è andata in archivio. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio, in una tornata di gare che ha visto in campo tutte e tre le squadre italiane.Ad, ilsi è imposto con il netto score di 0-5. Una partita dominata dalle Foxes, che hanno messo in chiaro subito le cose andando in vantaggio con Seed nel primo periodo e poi hanno aumentato progressivamente il gap grazie alle reti di Marchetti, Hults e Bourque, nel secondo segmento di gara, per poi chiudere i conti negli ultimi venti minuti di partita ancora con Marchetti.Cade invece, con il punteggio di 4-1, Val: gli altoatesini cedono agli austriaci dei Graz99ers. I Lupi non sono mai di fatto in partita incassando quattro reti di fila, prima da Ticar e Haudum, poi da Vela e infine da Haudum, prima di trovare il gol della bandiera con Frycklund, a pochi minuti dalla fine.