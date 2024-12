Dilei.it - Guillermo Mariotto rompe il silenzio sul ritorno a Ballando con le Stelle

Leggi su Dilei.it

“Aspetto che Milly Carlucci ritorni dalla Scala, ci sentiremo prima della puntata dicon ledel 14 dicembre”. Occhi puntati sue sul suonello storico show condotto dalla Carlucci. Lo storico giudice del programma, dopo aver abbandonato lo studio all’improvviso per un problema lavorativo, ha replicato alle voci sulin giuria: la decisione finale spetta solo a Milly.torna acon le? La scelta è di Milly Carluccinon si è sbilanciato sul suoin giuria acon le. La decisione finale spetta ovviamente a Milly Carlucci, la conduttrice. Da Riad,ha specificato all’Adnkronos che la risposta non arriverà molto presto. Ebbene, sì: ci aspettano giorni di grande curiosità in merito, perchécon lesalta la puntata del 7 dicembre 2024.