Spazio e Pmi, nuove sfide e opportunità nella legge in discussione alla Camera

Continuano le audizioni sul disegno diin materia di economia delloche, anche oggi, ha visto la Commissione Attività produttive dellaconfrontarsi con i rappresentanti di istituzioni, aziende e cluster aerospaziali, per evidenziare i punti di forza e criticità della normativa in esame, con una particolare attenzionesemplificazione normativa,valorizzazione delle Pmi e al rafforzamento del Made in Italy.Il tema delle Pmi è stato centrale. David Avino, ceo di Argotec, ha sottolineato con enfasi che “le piccole e medie imprese sono la spina dorsale del settore aerospaziale”. Ha apprezzato l’introduzione, nell’articolo 27, di una quota del 10% per startup e Pmi nei contratti, ma ha avvertito che “questa soglia non è sufficiente”. Avino ha proposto un supporto finanziario dedicato alle Pmi che riescono a emergere come prime contractor, sostenendo la necessità di considerare queste aziende come attori principali, non solo come fornitori delle grandi imprese.