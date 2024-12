Ilrestodelcarlino.it - Menù griffato Cannavacciuolo, condannati ex ristoratori di Marina. Lo chef: mai concesso il marchio

Ravenna, 3 dicembre 2024 – Nello stesso piatto c’erano unconsigliato da unopluristellato e un ristorante rivierasco che a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta era frequentato dal jet set ravennate. Ricetta potenzialmente da gourmet. Salvo rivelarsi indigesta per una coppia di origine cubana all’epoca residente aRomea – lei 34 anni e lui 52, difesi dall’avvocato Massimo Pleiadi – ieri condannata dal tribunale a 4 mesi e 3.000 euro di multa a testa per uso in concorso tra il settembre e il dicembre 2019 diregistrato (la procura aveva chiesto 6 e 9 mesi). La scottatura i due l’hanno presa ‘toccando’ il nome di Antoninocapace di raggiungere il gotha culinario arrivando ad accumulare tra i suoi locali ben nove stelle Michelin e facendo da giudice in vari format televisivi di successo tra cui MasterItalia.