Chi è Tommaso Foti il neo ministro del governo Meloni con delega al Pnrr

Da Raffaele Fitto a. La presidente del Consiglio, Giorgia, ha deciso di evitare un vero rimpasto per sostituire l’exconal, ora vicepresidente della Commissione Ue. E così è andata a scegliere all’interno del suo partito:, attuale capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia, assumerà le deleghe che finora erano proprio di Fitto.Ma chi èe qual è il suo passato politico?Chi è, neo-conalSei legislature sulle spalle, un passato da dirigente in un’azienda del settore agroalimentare, interista sfegatato, ma soprattutto una vita sempre a destra., nato il 28 aprile 1960 a Piacenza (“città che amo”, si legge sul suo sito) è l’esponente di Fratelli d’Italia che Giorgiaha scelto per affidare le delicate deleghe lasciate da Raffaele Fitto dopo la sua nomina a vice presidente esecutivo della Commissione europea.