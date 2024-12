Quotidiano.net - Chi è Carlos Tavares, l’ex ceo di Stellantis e manager più pagato dell’industria dell’auto

Roma, 2 dicembre 2024 – Fine di un’epoca in. L’amministratore delegatoha dato le dimissioni per divergenze con il cda. Ma chi è ilpiù(nel 2023 ha percepito circa 13,5 milioni di euro, più un incentivo pari a 10 milioni per la trasformazione del gruppo in un provider di mobilità tecnologica sostenibile)?Antunes, nato il 14 agosto 1958 di anni 66, è originario di Lisbona (Portogallo). Dopo aver frequentato la École Centrale Paris, la sua carriera lavorativa è iniziata nel 1981 in Renault, ricoprendo il ruolo di responsabile del progetto Renault Mégane II. Dopo essere entrato in Nissan nel 2004, dal 2009 è stato Executive Vice President, Presidente del Management Committee Americas e Presidente di Nissan North America.