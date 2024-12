Ilfattoquotidiano.it - Travaglio sul Nove: “Il boato all’assemblea M5s dopo il voto su Grillo? Si traduce con ‘hai rotto i co***’. Non era odio ma non ne possono più”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L’applauso della plateala votazione che ha sancito l’eliminazione della figura del garante dallo statuto dei 5 Stelle? Per Marcoospite di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Luca Sommi su, aveva un messaggio chiarissimo, anzi una traduzione in parole lampante all’indirizzo di Beppe: “i coglioni'”. “Io ero lì. Sono rimasto molto colpito dal numero e daldi quell’applauso – ha spiegato il direttore del Fatto Quotidiano -. Era una cosa proprio liberatoria, come dire: ‘Ahhh basta!“. Non era una manifestazione dinei suoi confronti, ma gente che non ne poteva più di questa sua azione di disturbo, di vedere questo signore nel salotto di casa sua che sputa veleno quando si ricorda e poi per il resto sparisce dalla circolazione.