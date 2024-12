Liberoquotidiano.it - PREMIO NAZIONALE IGERSITALIA - CONTENT AWARDS 2024 PROCLAMATI I VINCITORI DELLA XII EDIZIONE

Leggi su Liberoquotidiano.it

(Adnkronos) - È Stefania Casellato la vincitricedodicesimadel, competizionefra le più prestigiose del settore - per longevità e giuria tecnica di eccellenza - volta a valorizzare le migliori produzioni di fotografi amatori, fotografi professionisti, videomaker ecreator.Patrocinato dalla Regione Campania e dal Comune di Napoli, ilè promosso dall'Associazione, presieduta da Pietro Contaldo, che ha l'obiettivo di portare alla luce e valorizzare la creatività di tutti gli Igers, i fotografi e icreators che stanno affinando tecnica ed abilità fotografica e artistica, offrendo loro la possibilità di esprimersi e misurarsi con un progetto ambizioso ma in piena libertà di tema. Ilvuole essere inoltre un momento di riflessione generale su come la cultura visuale in tutte le sue forme e espressività si evolva costantemente grazie ai media digitali.