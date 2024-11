La foto fake delle sostenitrici di Kamala Harris rasate con mascherina e braccialetto

Leggi su Open.online

Diverse condivisioni Facebook (per esempio qui, qui, qui e qui) riportano un’immagine che mostrerebbeditutte uguali,con. Si sostiene che sia una sorta di iniziativa a favore della ex candidata democratica alla Casa Bianca, ma si tratta di unagenerata con l’Intelligenza artificiale.Per chi ha fretta:Lain oggetto è creata con un servizio online che permette di generare immagini realistiche con l’Intelligenza artificiale.Non esistono iniziative proche usano mascherine e braccialetti.AnalisiLe condivisioni presentano la stessa didascalia copia-incolla, per altro tutti con lo stesso refuso, indizio del fatto che possa trattarsi una condivisione organizzata per “trollare” gli utenti:Ledisi sono rasati la testa, hanno indossato dei braccialetti blu e indosserannomascherine.