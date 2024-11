Ilfattoquotidiano.it - Il Pd difende il voto per Von der Leyen. Schlein e Zingaretti: “Nessun cedimento”. Conte: “Corsa al riarmo, ne pagheremo il prezzo”

Il Partito democratico rivendica il sostegno alla commissione di Ursula Von der. Nel day after delle critiche di Giuseppe, che aveva definito ilall’Europarlamento del dem come “un grave errore politico“, il partito di Ellyla sua scelta. “Rilanciamo l’integrazione europea: presidieremo la priorità del Partito socialista europeo e del Pd“, ha detto la segretaria, collegandosi al convegno “Costruire l’alternativa” di Energia Popolare.L’autodifesa dem – Una posizione ribadita dal capodelegazione dei dem all’Europarlamento, Nicola. “In Europa noi stiamo lavorando, siamo in prima fila per fermarli: non permetteremo mai che la destra governi in Europa. Non c’èma protagonismo per impedire che destra europea si impadronisca di spazio Europa.