Fofana | Obiettivo scudetto? Il Milan ambisce sempre al massimo!

Youssouf Fofana ha parlato al termine di Milan-Empoli, match vinto dai rossoneri 3-0. La sua squadra deve puntare al scudetto, secondo lui. IL RAGIONAMENTO – Youssouf Fofana si è pronunciato a DAZN nel post-partita di Milan-Empoli, conclusasi 3-0 a favore del club meneghino grazie al gol di Alvaro Morata e alle due marcature di Tijjani Reijnders. Il calciatore francese ha sottolineato come i rossoneri debbano puntare al raggiungimento dell'obiettivo più importante, in qualsiasi competizione cui partecipano: «Il Milan deve pensare al scudetto, in qualsiasi contesto nel quale si trova. Per quanto riguarda il cartellino giallo, sto attento perché sono diffidato».