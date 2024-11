Liberoquotidiano.it - Covid: M5S, 'se vuole verità destra si guardi allo specchio'

Roma, 30 nov. (Adnkronos) - "La maggioranza di Governo continua a strumentalizzare la pandemia per attaccare Conte, trasformando ancora una volta un'emergenza nazionale in un pretesto per colpire l'opposizione. Si riscrivono i fatti con narrazioni negazioniste e si usano slogan per coprire responsabilità passate". Lo affermano i parlamentari del Movimento 5 Stelle componenti delle commissioni Affari sociali di Camera e Senato."È inaccettabile -aggiungono- che il sacrificio del personale sanitario e di tutti i cittadini, a causa dei tagli prodotti, venga strumentalizzato per legittimare una commissione d'inchiesta finalizzata esclusivamente a delegittimare il Governo dell'epoca. Se davvero il centrovolesse un'indagine seria, dovrebbe iniziare dai tagli alla sanità pubblica decisi nei loro anni di governo, che hanno lasciato il Paese impreparato di fronte al, e dall'incompetenza di alcuni loro governatori regionali nella gestione dell'emergenza.