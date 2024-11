Ilfoglio.it - Così Mosca ha trasformato il sistema educativo ucraino. Il film War on Education

Cosa ci si può aspettare da unintitolato War on, Guerra all’educazione?. Guardando il carro armato sulla locandina, si potrebbe immaginare alla distruzione, all'orrore, alle devastazioni della guerra: non è. War onè un documentario sorprendente: dopo tutto l’orrore scopriamo un'altra prospettiva del conflitto che parla di pace, futuro, speranza e bellezza. Unche cerca di ricucire il mondo attraverso immagini piene di rispetto e delicatezza verso tutto ciò che è vita, pieno di sorrisi, bambini felici, accompagnate da un velo di tristezza. Nonostante quel velo sembri talvolta coprire ogni cosa, è la speranza a emergere con forza. Umberto Eco, nel suo saggio Opera aperta, sostiene che un artista debba creare un’opera in cui il pubblico possa riflettersi, trovando significati personali e molteplici interpretazioni.