Cos’è il Ghost Tap e come proteggersi da questo attacco NFC avanzato

Il Ghost Tap è una nuova tecnica di frode che sfrutta le vulnerabilità dei pagamenti NFC (Near Field Communication) per sottrarre denaro da carte di credito o debito collegate a servizi Google Pay e Apple Pay. è reso possibile da strumenti NFCGate, originariamente progettati per scopi di ricerca, ora utilizzati in modo malevolo dai criminali informatici. L'attacco è particolarmente difficile da rilevare poiché i pagamenti sembrano provenire da dispositivi legittimi. Ghost Tap: nuova minaccia ai pagamenti NFC I pagamenti tramite smartphone sono utilizzati comunemente e per quanto possano sembrare estremamente sicuri presentano vulnerabilità sfruttate per svuotare il conto di chi incappa nel cosiddetto Ghost Tap.