Biccy.it - Ascolti 29 novembre: quanto ha fatto la terza puntata di The Voice Kids

Leggi su Biccy.it

Parliamo di. Ieri sera, su Rai1, Antonella Clerici è tornata in prima serata con ladella nuova edizione di The, ladopo il successo dello scorso anno che è stata realizzata ben due volte, una in primavera e una in inverno.Laè stata piuttosto fortunata perché di 12 bambini che si sono esibiti per 2 hanno ottenuto il super pass da parte di un giudice, ovvero la conquista della finalissima senza passare dai knockout, ovvero lache dimezza il cast e che vede eleggere i finalisti. I due fortunati sono stati Riccardo (voluto da Clementino) e Gabriel (che alle audizioni si è presentato con i suoi due papà, voluto da Loredana Bertè).Gabriel vive a Genova con i suoi due papà e il fratello gemello. Nella loro famiglia c’è solo una regola: si sogna in grande! Grazie al loro supporto, è finalmente a The