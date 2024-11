Gaeta.it - Roma e Tottenham, un pareggio emozionante: i giallorossi rimontano due volte

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Nell’arena delStadium si è svolta una partita ricca di emozioni tra, che si è conclusa con un2-2. La contesa ha visto entrambe le squadre affrontarsi a viso aperto, nonostante isiano stati in svantaggio per ben due. Con questo risultato, lasi mantiene nella lotta per un posto al playoff di Europa League, mentre ilcerca di consolidare la sua posizione per gli ottavi di finale nella competizione.L’inizio difficile per laLa partita parte con un brusco risveglio per i. Già al 5’ minuto, ilguadagna un rigore a favore. L’azione si sviluppa quando Sarr, con una manovra incisiva, entra in area e viene abbattuto da Hummels. L’arbitro non ha dubbi e indica il dischetto.