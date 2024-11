Metropolitanmagazine.it - L’iconica Sinister lancia (finalmente) la sua linea di profumi: da Tik Tok sbarca in Rinascente con Matilda Morri Beauty

Quattro eau de parfum: Confettura, Ready To Sex, Sepulcra e Neroli Imperiale. Cosìcontent creator, al secolola sua. E possiamo dirlo:! L’esperta di fragranze da quasi 800mila followers su Tik Tok porterà ini suoi quattro blend, completamente differenti l’uno dall’altro. Tra loro un filo conduttore: la filosofia “improntata al rispetto delle diversità, delle debolezze, delle stranezze e degli slanci che albergano in ciascun essere umano”. Lo ha raccontato la stessa Matilde, classe 1998, vanta un pubblico di nicchia che segue con passione i suoi contenuti.: quattro fragranze per quattro moodUn pack iconico, delle ampolle bianche austere e sensuali al tempo stesso.