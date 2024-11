Lanazione.it - L’eccidio di Marradi: risarcimento milionario per tre fucilati dai nazisti

Firenze, 29 novembre 2024 – Tre sentenze in un giorno. Tre macigni giudiziari che sanciscono la fine – almeno per il momento – di una tragedia lunga ottant’anni. Tre condanne che restituiscono dignità e giustizia alle famiglie degli innocenti uccisi per mano del Terzo Reich neldi Crespino sul Lamone, avvenuta fra il 17 ed il 18 luglio 1944 nell’omonima frazione del comune di(nel Mugello), in provincia di Firenze. I giudici della sezione civile tribunale di Firenze, che già nei mesi scorsi avevano emesso sentenze simili per altri eredi delle vittime, hanno anche in questo caso rimarcato la responsabilità della Repubblica Federale di Germania per il massacro avvenuto a pochi chilometri dal capoluogo toscano. Ma visto che l’Italia si è fatta carico dei risarcimenti al posto della Germania attraverso il fondo istituito dal governo Draghi – di 61 milioni di euro, e gestito dal ministero dell’Economia e delle Finanze –, a essere condannato è stato proprio il Tesoro.