Idrogeno il piano del governo Meloni e il flop dei fondi Pnrr | nessun progetto è stato ancora costruito

Di tutte le tecnologie legate alla transizione ecologica, l’è forse quella che meno è riuscita a reggere il peso delle aspettative. «Sostituirà gradualmente i combustibili fossili, è la soluzione per il futuro», prometteva Romano Prodi, allora presidente della Commissione europea, nel lontano 2004, ben prima che si iniziasse a parlare del Green Deal. Da allora, la lotta ai cambiamenti climatici è finita in cima all’agenda politica, ma l’si è ritagliato un ruolo ben più marginale di quanto ci si potesse aspettare. Nei giorni scorsi, ilitaliano ha presentato la «strategia nazionale». Un documento di 75 pagine, preparato dal ministero dell’Ambiente, che delinea opportunità e sfide del settore.Il divario con gli altri paesi europeiL’esecutivo di Giorgia, tra i più scettici in Europa nei confronti del Green Deal, ha evocato a più riprese la necessità di adottare un approccio «tecnologicamente neutrale» alla transizione ecologica.