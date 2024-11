Ilgiorno.it - Cremona, la zootecnia resiste e guarda al futuro: “Qui c’è l’eccellenza”

Leggi su Ilgiorno.it

, 29 novembre 2024 – Partenza con il botto per la 79ª edizione di Fiere Zootecniche Internazionali, inaugurata ieri mattina aFiere dal ministro per il Turismo Daniela Santanché, dall’assessore regionale all’Agricoltura Alessandro Beduschi e dal presidente diFiere Roberto Biloni. Centinaia di persone hanno varcato le porte di ingresso della manifestazione in programma fino a domani, dove ci sono oltre 200 espositori provenienti da 20 Paesi. “Agricoltura e allevamento sono parte fondamentale del nostro Paese – ha dichiarato il ministro Santanchè subito dopo il taglio del nastro –, un lavoro duro e importante, che non conosce né vacanze né domeniche. Per quanto riil turismo, le fiere sono un riferimento essenziale per tre fattori. Aiutano a destagionalizzare il turismo, il turista fieristico in media spende di più dei turisti normali e terzo punto, si ferma più notti”.