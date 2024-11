Ilrestodelcarlino.it - Sciopero generale, Cgil e Uil: "Mobilitazione in massa a Fabriano"

Saranno presenti anche le delegazioni ascolane die Uil, domani, alloche, nelle Marche, prevede unadi. Lo hanno annunciato, ieri mattina, nel corso di una conferenza stampa, Barbara Nicolai () e Silvio Armillei (Uil). Aumentare salari e pensioni, finanziare la sanità, migliorare l’istruzione, potenziare i servizi pubblici e investire nelle politiche industriali: queste le richieste che verranno avanzate, ad alta voce, dai manifestanti per chiedere al Governo di cambiare la manovra di bilancio. Per quanto riguarda il Piceno, partirà un autobus dal piazzale antistante la sede della, alle 7, mentre da San Benedetto il ritrovo è fissato per le 7.20 dallo spiazzo davanti al Decathlon. A Grottammare, invece, l’appuntamento è per le 7.