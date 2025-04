Sport.quotidiano.net - Modena-Bari: Defrel e Palumbo guidano la vittoria con gol e rigore decisivo

GAGNO 6,5 Bravo sul diagonale di Maggiore, non può nulla sul successivo tap in di Lasagna. Puntuale e sicuro in ogni uscita.BEYUKU 7 (foto) Gioca in sicurezza in un ruolo in cui viene adattato causa squalifiche e infortuni vari. Mostra una gran bella personalità.ZARO 7 I cross baresi nella ripresa piovono a frotte e il lungo centrale canarino sfrutta esperienza e centimetri per disinnescarli.CAUZ 7 Anche lui mostra sicurezza e senso della posizione, uniti ad un paio di incursioni in avanti giocate con sagacia.DI PARDO 6 Discreto fino all’incauto sul fallo su Dorval, ma da qui a un cartellino rosso ce ne passa, e il bello è che Aureliano lo conferma dopo il richiamo del Var. E allora il fallo di Iannoni su Santoro nel derby?GERLI 7 Dopo un uno-due conmette in mezzo la palla che vale lo 0 a 1 di, e per tutto il primo tempo regala geometrie al gioco del