Lite notturna nel condominio Uomo aggredito e minacciato di morte

condominio. L’Uomo, cercando di riportare la calma, ha chiesto loro di moderare i toni.Una richiesta semplice, che però ha avuto un effetto opposto: i due giovani, entrambi di 27 anni, hanno reagito con violenza, dando vita a una Lite accesa. Secondo quanto ricostruito, i ragazzi avrebbero iniziato a inveire contro di lui e a strattonarlo, causando lesioni che i medici dell’ospedale di Reggio Emilia hanno giudicato guaribili in cinque giorni.L’escalation il giorno successivoL’episodio non si è concluso quella notte. Dayitalianews.com - Lite notturna nel condominio: Uomo aggredito e minacciato di morte Leggi su Dayitalianews.com L’intervento per il frastuonoEra ormai notte fonda quando un residente, disturbato da forti urla provenienti dall’androne del palazzo, ha deciso di uscire dal suo appartamento per verificare cosa stesse accadendo. Davanti a lui si sono presentate due persone che stavano strillando animatamente all’interno del. L’, cercando di riportare la calma, ha chiesto loro di moderare i toni.Una richiesta semplice, che però ha avuto un effetto opposto: i due giovani, entrambi di 27 anni, hanno reagito con violenza, dando vita a unaaccesa. Secondo quanto ricostruito, i ragazzi avrebbero iniziato a inveire contro di lui e a strattonarlo, causando lesioni che i medici dell’ospedale di Reggio Emilia hanno giudicato guaribili in cinque giorni.L’escalation il giorno successivoL’episodio non si è concluso quella notte.

