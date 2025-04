Le Marche brillano al Torneo delle Regioni di calcio a 5 in Romagna

Marche del calcio a 5 si fanno valere al Torneo delle Regioni che si sta disputando in Romagna. La nostra selezione è stata inserita nel girone comprendente Abruzzo, Emilia-Romagna e Trento, ma quest'ultima è presente solo con l'under 19 e la selezione femminile.Nella prima giornata le Marche hanno sfidato le rappresentative dell'Abruzzo. L'under 15 marchigiana ha vinto 5-1; l'under 17 ha centrato un successo per 5-3; le ragazze sono state sconfitte 4-3 all'ultimo secondo al termine di una buona la prova, con qualche errore pagato caro; infine l'under 19 ha vinto 7-3.Oggi il Torneo delle Regioni si ferma per il funerale di Papa Francesco. Domani si torna in campo nella sfida contro Trento, saranno impegnate solo l'under 19 e le ragazze.Le quattro selezioni sono state affidate ad Alfredo Macellari (Under 19), Luca Dominici (Under 17), Giovanni Ditommaso (Under 15) ed Enzo Bargoni (Femminile).

Torneo delle Regioni / Under 15: il Lazio vince la finale, le Marche al secondo posto - 1-0 al 90°, decide Tagliaferri. Per l’undici di Pazzi, penalizzato dagli episodi, solo applausi. Dopo la Juniores (2018) e gli Allievi (2023) ultima partita stregata anche per l’Under 15 Santaniello (Biagio Nazzaro) VALLESINA, 18 aprile 2025 – Alle Marche non riesce l’impresa del tricolore nella categoria Under 15. Infatti, in finale, vince la rappresentativa del Lazio per 1-0 con una rete realizzata al 26? della ripresa da Tagliaferri. 🔗.com

Torneo delle Regioni: l'Under 15 delle Marche supera la Liguria e vola in semifinale - Liguria 0 Marche 3 LIGURIA (4-1-3-2): Vincenzi; Stamilla, Badano, De Col, Dessì (26’ pt Tella); Panasia; Condurso (14’ st Daneri), Ginatta (19’ st Lo Conte), Ruggiero (22’ st Gasparini); Arancino, Hila (4’ st D’Ambrosio). A disposizione: Nassano, Barone, Caruso. All. Andrea Cardini. MARCHE (4-3-1-2): Grigore; Romagnoli, Sottanella, Brancozzi, Lena; Marini (36’ st Cittadini), Arduini, Petroselli (10’ st Torresi Matteo II); Vita (21’ st Punzo); Carinelli (31’ st Polini), Montecchiani (36’ st Santaniello). 🔗sport.quotidiano.net

L'Ancona Women fa...13: doppia goleada nel torneo di Eccellenza e nella Coppa Marche-Umbria - ANCONA – Doppia valanga di gol per le formazioni dell’Ancona Women Respect nelle gare valevoli per il campionato regionale e la coppa di categoria. Ben 13 le reti realizzate dalla prima squadra nella diciannovesima giornata del massimo torneo marchigiano (che vede le doriche a tre punti dal... 🔗anconatoday.it

