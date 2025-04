Pedullà tira le orecchie Taremi Troppo facile dire ora ‘non andava preso’

SENNO DI POI – Mehdi Taremi sta deludendo e poco in questa sua prima stagione all'Inter. L'attaccante iraniano ha segnato appena tre gol tra tutte le competizioni, risultando mai decisivo e poco performante. Sicuramente un rendimento totalmente diverso, rispetto a quello avuto negli anni al Porto. In estate, quindi Viale della Liberazione farà le sue valutazioni anche se lato giocatore filtra una volontà chiara. Sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà ha voluto dire la sua sull'attaccante dell'Iran. Questo il suo pensiero: «Troppo facile dire ora Taremi non andava preso. Nessuno lo ha detto lo scorso luglio quando era un plebiscito di elogi nei riguardi di Taremi, dell'Inter e dell'operazione di un grande attaccante sempre in doppia cifra.

